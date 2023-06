Brandendo un coltello semina il terrore in un parco giochi di Annecy aggredendo bambini di 2-3 anni

Un attacco brutale , “una vigliaccheria assoluta”, come l’ha definito il presidente francese Emmanuel Macron, che ha aggiunto “la nazione è sotto shock”. Quanto successo stamane intorno alle 9:45 ad Annecy , in Alta Savoia, ha del ripugnante: un uomo di 31 anni, Abdalmasih H. , rifugiato di origine siriana entrato illegalmente in Francia, ha aggredito con un coltello un gruppo di bambini , ferendo anche degli adulti.

L’aggressore, poi fermato dalla polizia e ora in ospedale, avrebbe gridato – scagliandosi contro i bambini – “in nome di Gesù”. Aveva presentato domanda di asilo in Francia il 28 novembre 2022, secondo quanto riferiscono fonti di Le Parisien. Nel frattempo, aveva ottenuto lo status di rifugiato in Svezia. Ferito dagli agenti, l’uomo è risultato essere “cristiano di Siria”, come aveva dichiarato al momento della presentazione della domanda d’asilo.

Secondo testimoni ascoltati da giornalisti della tv BFM, l'attentatore avrebbe mostrato una medaglia appesa al collo, forse il crocifisso, che gli è stato poi trovato al momento dell'arresto. Uno dei giornalisti di giudiziaria della testata, Maxime Brandstaetter, spiega di aver visionato con altri un video nel quale si vede l'attentatore correre verso le vittime tenendo alto con la mano il medaglione o il crocifisso che aveva al collo. Abdalmasih, secondo il giornalista, aveva anche un libro di preghiere.

La procuratrice: “Escluso movente terroristico”

Al momento “non emerge alcun movente terroristico” nell'attentato di Annecy, ha spiegato la procuratrice della città Line Bonet-Mathis. Parlando al fianco della premier Elisabeth Borne, la Bonet-Mathis ha aggiunto che l'attentatore è in stato di fermo, “ferito solo in modo lieve”.

Padre di una bimba di 3 anni, aveva una compagna in Svezia

In queste ore emerge che anche Abdalmasih H è, lui stesso, padre di una bambina, avuta dalla sua ex compagna, in Svezia, tre anni fa. La tv BFM ha contattato la donna, che ha raccontato di aver incontrato Abdalmasih (in Svezia dal 2013) cinque anni fa in Turchia. L'uomo è originario della città di Hassake, in Siria, dove c'era una grossa comunità cristiana fino al 2011 e poi è stata teatro di violenti conflitti. La coppia, ha riferito la donna, ha abitato a Trollhattan, in Svezia, ed ha avuto una bambina che oggi ha 3 anni. Sia lei sia Abdalmasih seguivano dei corsi a distanza per una formazione da infermieri. Si sono separati, ha raccontato la donna, circa 8 mesi fa e da circa quattro non aveva più notizie dell'ex compagno. Sapeva soltanto che aveva lasciato la Svezia per trasferirsi in Francia, ad Annecy. La ex compagna lo descrive come una “persona gentile”, che si è sempre occupata della loro bambina.