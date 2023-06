Antenati degli esseri umani e dinosauri erano coinquilini

Gli antenati degli esseri umani ed i dinosauri sono stati coinquilini per un breve periodo. Le loro strade si sono però divise con la caduta dell'asteroide 66 milioni di anni fa: i primati sono riusciti a sopravvivere, mentre i dinosauri si sono estinti in massa.

Lo afferma uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology guidato dall'Università britannica di Bristol, che risponde dunque alla domanda di lunga data sull'origine dei mammiferi placentati, cioè di tutti quegli animali dotati di una placenta che nutre l'embrione, dei quali non esistono fossili più antichi di 66 milioni di anni fa. Tra gli autori della ricerca anche l'italiano Daniele Silvestro, dell'Università svizzera di Friburgo.



"Il modello statistico che abbiamo sviluppato e implementato calcola la probabilità che un gruppo di organismi abbia origine nel tempo precedente il più antico fossile conosciuto per quel gruppo", spiega all'Ansa Daniele Silvestro.



"L'idea alla base è che è quasi impossibile che proprio la prima specie di un gruppo, per esempio il primo primate, si trovi nel record fossile, considerando che la grande maggioranza delle specie non lascia alcuna traccia. Quindi - continua il ricercatore italiano - usiamo il nostro modello per stimare di quanto bisogna andare indietro nel tempo rispetto ai fossili più antichi per arrivare al primo antenato".