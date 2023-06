Antitrust: l'aumento dei prezzi ha eroso i risparmi di oltre il 50% delle famiglie italiane

"Durante il 2022 oltre la metà delle famiglie ha eroso i propri risparmi a causa dell'aumento generale dei prezzi": così il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli, in occasione della presentazione a Palazzo Madama della Relazione Annuale 2023 (relativa all'attività svolta nel 2022). "Al forte aumento dei tassi praticati a famiglie e imprese per i prestiti bancari, infatti, non è seguito un corrispondente aumento dei tassi di interesse riconosciuti ai depositanti - sottolinea Rustichelli - La stessa presidente della Bce, Christine Lagarde, ha evidenziato l'esigenza di un dialogo tra banche e clientela che porti a una maggiore remunerazione dei depositi e dei risparmi. Ciò si rende particolarmente necessario anche alla luce del fatto che, nel corso del 2022, oltre la metà delle famiglie (55,5%) ha eroso i propri risparmi a causa dell'aumento generale dei prezzi".

L'inflazione è la tassa più odiosa

"L'inflazione grava più sulle famiglie che hanno una minore capacità di spesa. Come ripetono spesso gli economisti è la tassa più odiosa colpisce i bisognosi più dei ricchi, riduce il valore dei risparmi e pesa particolarmente sui lavoratori a reddito fisso", ha detto il presidente dell'Antitrust nella relazione sull'attività svolta nel 2022. "Per il 20 % delle famiglie meno abbienti l'inflazione effettiva arriva a essere quasi il doppio di quella delle famiglie più ricche", ha detto. "Tuttavia, l'inflazione da costi, derivante in particolare dai rincari energetici, pesa anche sul mondo delle imprese".

In 3 anni oltre 40 milioni di rimborsi dalle imprese

"Negli ultimi tre anni 737.000 consumatori hanno ricevuto dalle imprese rimborsi per oltre 40 milioni di euro":, segnala ancora Rustichelli, sottolineando come "l'Autorità abbia continuato a valorizzare e a dare piena attuazione al potere di accogliere impegni ristoratori da parte delle aziende". "I costi - prosegue - i tempi e le incertezze correlati all'accesso alla giustizia nel nostro Paese sono ancora tali da indurre molti consumatori a desistere dal richiedere la tutela giudiziale risarcitoria dei propri diritti violati. Consapevole di questa situazione, l'Autorità ha continuato a valorizzare e a dare piena attuazione al potere di accogliere impegni ristoratori da parte delle imprese a beneficio dei consumatori interessati dall'inflazione, al fine di assicurare con il proprio provvedimento la più ampia e concreta soddisfazione dei danneggiati".

158 interventi a tutela del consumatore, sanzioni per 90milioni da inizio 2022

“Nel periodo gennaio 2022 - maggio 2023, l'Autorità ha concluso 158 procedimenti in materia di tutela del consumatore, di cui 80 con accertamento dell'infrazione e 66 con l'accoglimento degli impegni. L'ammontare delle sanzioni irrogate è stato pari ad oltre 90 milioni di euro, mentre 114 sono state le archiviazioni a seguito dell'adeguamento della condotta delle imprese all'attività di moral suasion svolta nei casi connotati da minore gravità”, ha detto il presidente dell'Agcm, Roberto Rustichelli.