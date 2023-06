Arrestata l’ex premier scozzese Nicola Sturgeon, indagata per reati finanziari

La ex prima ministra scozzese Nicola Sturgeon è stata arrestata oggi nell'ambito delle indagini sulle finanze dello Scottish National Party, l'informativa è stata diffusa dalla Polizia. Il marito di Nicola Sturgeon, Peter Murrell, per 24 anni amministratore del Snp, era stato arrestato nella lora casa di Uddingston vicino a Glasgow il 5 aprile e rilasciato dopo 12 ore di interrogatorio. Anche Colin Beattie, tesoriere del partito, era stato fermato e interrogato nell'ambito della stessa inchiesta il 18 aprile e successivamente rilasciato in attesa di ulteriori indagini.

I conti dello Scottish National Party sono stati oggetto di sospetti negli ultimi anni, principalmente a causa di esposti presentati nel 2021 in relazione ad alcune donazioni. In concreto, sono sorti dubbi relativi ai fondi che ha ricevuto il partito per una potenziale nuova campagna per un referendum a favore dell'indipendenza. Sturgeon, che non ha mai legato a questi sospetti le sue dimissioni, presentate alla fine dello scorso marzo, ha sempre difeso la trasparenza dei conti e dei fondi raccolti per l'ipotetico referendum, circa 667mila sterline (761mila euro al cambio di oggi) solo tra il 2017 e il 2020.

In occasione del breve arresto di Murrell, la polizia aveva perquisito la casa e il giardino della coppia a Uddingston, vicino a Glasgow, oltre alla sede del Partito, portando via scatole di documenti e computer.

L'annuncio dell'arresto di Sturgeon è stato pubblicato dalla polizia nazionale scozzese sul suo profilo Twitter, in relazione ad una donna di 52 anni, la cui identità è stata verificata dalla Bbc scozzese. La ex prima ministra è ora interrogata dagli investigatori, aggiungono le autorità nel comunicato.

La dichiarazione della polizia dice che "un rapporto sarà inviato al Crown Office e al Procurator Fiscal Service". Raccomandano anche "cautela" nei commenti della questione sui social media, visto che "l'indagine è in corso". La polizia aggiunge di non poter fornire ulteriori dettagli.