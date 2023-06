Atletica, agli assoluti dal 28 al 30 luglio in Puglia torna in pista Marcell Jacobs

Presentati oggi i Campionati Italiani Assoluti individuali edizione 2023 su pista di atletica leggera in programma a Molfetta dal 28 al 30 luglio2023: le gare si disputeranno nel nuovissimo stadio Mario Saverio Cozzoli, dedicato esclusivamente all'atletica leggera.

Alla manifestazione parteciperanno atleti azzurri di rilievo internazionale come i campioni olimpici Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, e i componenti la staffetta 4x100 insieme ai pugliesi Massimo Stano e Antonella Palmisano, olimpionici dei 20 km di marcia alle ultime Olimpiadi di Tokio.

Nell'ambito dei campionati, a partire da questa edizione ai vincitori della gara maschile e femminile sulla distanza dei 200 metri, sarà assegnato il Trofeo Pietro Mennea in memoria della leggenda dello sport azzurro. Un'occasione per ricordare la Freccia del Sud, campione olimpico di Mosca 1980 e detentore del primato mondiale sulla distanza per quasi 17 anni.