Atletica, al via gli Europei a squadre (ex Coppa Europa). L’Italia tra le nazioni favorite

Si parte con la pedana del getto del peso donne per l’edizione 2023 dei Campionati Europei a squadre di atletica leggera (ex Coppa Europa) in scena a Cracovia (Polonia).

Sedici le nazioni in gara, ognuna con un unico atleta per ciascuno dei 37 eventi in programma (tra cui tre staffette). I punteggi si assegnano in base al piazzamento finale: 16 al primo, 15 al secondo e così via fino a un punto all’ultimo in graduatoria. Il Paese che avrà ottenuto il maggior numero di punti al termine dei tre giorni di gara potrà alzare al cielo il trofeo.

L’Italia è tra le favorite, insieme alla Polonia, vincitrice della scorsa edizione, Germania, Gran Bretagna e Francia con la Spagna come possibile outsider.

Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, al suo debutto stagionale, Larissa Iapichino, Simone Ceccarelli, Filippo Tortu, Mattia Furlani, Sara Fantini, Yeman Crippa, Zane Weir. Assente Marcell Jacobs che ha preferito saltare questo appuntamento dopo la deludente prova (10"21) nella Diamond League di Parigi.

La manifestazione è inserita all’interno degli European Games, competizione multisportiva giunta alla sua terza edizione. Proprio per questo motivo si assegneno anche le medaglie nelle singole gare individuali.