Atletica, Europei a squadre. L'Italia difende la prima posizione

Seconda giornata degli Europei a squadre 2023 di atletica leggera in corso a Cracovia: tredici le gare in programma oggi.

L’Italia si trova in testa alla classifica dopo i tre ori e le buone prestazioni azzurre di ieri .

In pedana impegnati Mattia Furlani nel salto in lungo, mentre in pista Pietro Arese sui 1500 metri, Alessandro Sibilio sui 400 ostacoli, le due staffette 4×100, con il debutto nel quartetto di Samuele Ceccarelli, fresco vincitore ieri dei 100 con un ottimo 10”13 e Roberta Bruni nel salto con l’asta.

Altri azzurri, con minori probabilità di podio: gli ostacolisti Hassane Fofana, Elisa Di Lazzaro, Ayomide Folorunso, e triplista Ottavia Cestonaro, Eloisa Coiro sugli 800 metri, Giorgio Olivieri nel lancio del martello e Alessio Mannucci nel lancio del disco.