Europei di atletica a squadre, l'Italia verso la conquista del trofeo

Giornata conclusiva degli Europei a squadre 2023 di atletica leggera in corso a Cracovia. L'Italia guida la classifica con 294 punti davanti alla Polonia con 258.50, terza la Germania con 256.50 grazie alle buone prestazioni di ieri , su tutte la vittoria di Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli .

Un primato quello azzurro iniziato già nelle prima giornata di gare con i tre ori e le buone prestazioni azzurre nella sessione d'esordio .

La squadra azzurra vede impegnati in pedana Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Larissa Iapichino nel salto in lungo e Zane Weir nel getto del peso, mentre in pista conta su Filippo Tortu nei 200 e Yeman Crippa sui 5000 metri.