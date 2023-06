Europei di atletica a squadre, l'Italia trionfa e vince i campionati

Per la prima volta nella storia l'Italia conquista la Coppa Europa. Non era mai accaduto nelle precedenti 38 edizioni a partire dal 1965. Gli azzurri si sono imposti con 426,5 punti totali davanti alla Polonia con 402,5 e alla Germania con 387,5 punti.

Nella giornata conclusiva a Cracovia oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e di Zane Weir nel getto del peso. argento per Larissa Iapichino nel salto in lungo,

Un'affermazione quella azzurra ottenuta anche grazie alle buone prestazioni di ieri , su tutte la vittoria di Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli e dei tre ori e le buone prestazioni azzurre nella sessione d'esordio .

L'Italia guida anche il medagliere dell'atletica per i Giochi Europei con 14 medaglie all'attivo: 6 ori, 5 argenti e 3 bronzi.