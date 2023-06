Atletica, Europei a squadre. Italia in testa al termine della prima giornata

Ceccarelli: “L'obiettivo era vincere”

"Sono contentissimo di avere eguagliato il mio primato personale, è un punto di forza, anche se oggi il vero obiettivo era quello di portare più punti possibili alla squadra", ha detto Samuele Ceccarelli.

"Sono convinto che anche Marcell (Jacobs, ndr) sia contento di questo risultato per la squadra. In questo mi sento di aver fatto la mia degna sostituzione. Era un cambio necessitato, spero che Marcell torni a competere presto con noi. Non la vedo come un'eredità pesante, ma come uno sprone a fare sempre meglio. Anche Tamberi, da buon capitano, ha fatto un gran tifo per me", ha concluso lo sprinter toscano