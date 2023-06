Europei di atletica a squadre, Italia in testa anche al termine della seconda giornata

L'Italia si conferma in vetta alla classifica degli Europei a squadre di atletica. Quando mancano solo le gare in programma domani a Cracovia in Polonia, la squadra azzurra guida la classifica con 294 punti davanti alla Polonia con 258.50. Terza la Germania con 256.50. Questa seconda giornata ha visto meno azzurro in pista e sulle pedane sebbene ci siano stati risultati molto positivi ma anche qualche rammarico., come la sfortunata prova della 4x100 donne dove le Azzurre hanno perso il testimone nel cambio tra Kaddari e Bongiorni; tuttavia, grazie al recupero del bastoncino e alle squalifiche di alcune squadre, sono riuscite a portare a casa 5 punti importanti per la classifica. L’ultima e decisiva giornata vedrà in gara, oltre a Tortu nei 200 metri, anche il campione olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi, l’oro continentale dei 10.000 Yeman Crippa (nei 5000) e l’argento europeo indoor del lungo Larissa Iapichino. Le prospettive per il successo finale, almeno sulla carta, sono ottime. La cronaca delle gare Esulta Alessandro Sibilio che conquista la medaglia d'oro nei 400 metri ostacoli. Il 24enne azzurro delle Fiamme Gialle, campione europeo under 23 a Tallin nel 2021, fa registrare il tempo di 48"14.Argento all'olandese Nick Smidt (48"95), bronzo al britannico Seamus Derbyshire (49"51).

Alessandro Levati/Getty Images Ayomide Folorunso

Nella prova donne del giro di pista con gli ostacoli bassi Ayomide Folorunso ha vinto la medaglia d'argento nei 400 ostacoli di atletica leggera dei Giochi Europei. L'azzurra ha corso in 54"79, battuta soltanto dalla tedesca Carolina Krafzik, medaglia d'oro in 54"47. Bronzo per l'olandese Cathelijn Peeters in 54"97.

Dean Mouhtaropoulos/Getty Images for European Athletics Mattia Furlani

Bellissima prova di Mattia Furlani nel salto in lungo. Il giovane azzurro (classe 2005) conquista la medaglia d'argento con la misura di 7.97 metri, dietro solo al campione olimpico in carica, il greco Miltiadis Tentoglou (oro con 8.34)

Patrick Smith/Getty Images Filippo Tortu

Piccola delusione per la staffetta maschile 4x100 che si è aggiudicata l'argento, grazie alla squalifica della Gran Bretagna che aveva chiuso seconda. La formazione Azzurra non ha però centrato, come era nei desideri, la qualificazione ai prossimi Mondiali. In una composizione inedita: Lorenzo Patta, Samuele Ceccarelli, Marco Ricci e Filippo Tortu hanno chiuso la division 1 al terzo posto con il tempo di 38.47 ma hanno poi vinto l'argento per l'esclusione degli inglesi. Il quartetto italiano ha dovuto fare a meno di Fausto Desalu, campione olimpico con Patta, Jacobs e Tortu a Tokyo, per il forfait prima dell'inizio della gara a causa di un problema muscolare. Seconda assenza della staffetta oro olimpico dopo quella di Marcell Jacobs. Oro alla Germania con il tempo di 38.34 e bronzo infine alla Francia in 38.51

Ali Atmaca/Anadolu Agency via Getty Images Ottavia Cestonaro