Golden Gala "Pietro Mennea", trionfano Diaz nel triplo con record italiano, Fabbri e Iapichino

Diaz, nativo di Cuba ma in attesa di ricevere da World Athletics l'eleggibilità per gareggiare con la nazionale italiana, si è aggiudicato la prova con un salto da 17.75 al primo tentativo, strappando il precedente record italiano all'aperto di 17.60, risalente all'anno 2000, del suo attuale allenatore Fabrizio Donato. “ Con Fabrizio siamo stati anche avversari”, ha dichiarato il triplista nato all’Avana.

"Sono contentissimo per la vittoria, felicissimo e pieno di gioia. Negli ultimi mesi stavo molto bene ma non raccoglievo quello che sapevo di valere, oggi sicuramente il pubblico di Firenze mi ha dato la carica" ha detto il pesista azzurro.

Larissa Iapichino ha vinto la gara del salto in lungo donne con la misura di 6.79 realizzato nel primo balzo. Per la “figlia d'arte” è la prima vittoria in una riunione della Diamond League.

"Vincere la prima volta in DiamondLeague e farlo in casa è qualcosa di incredibile. Non c'erano le condizioni ideali, vince chi è più bravo a mettere tutte le cose assieme. Ho creato la mia bolla per essere più serena". Così la lunghista dopo il successo contro avversarie di assoluto valore.

"L'atletica mi permette di viaggiare, di coltivare amicizie, dice ancora la figlia di Gianni Iapichino e Fiona May, ho fiducia nel processo di crescita e nel percorso che sto vivendo",