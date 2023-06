Atletica leggera, azzurro notte alla 4X100 maschile: Italia seconda ma è squalificata

L'Italia arriva seconda nella staffetta 4X100 maschile al Meeting de Paris valido per la Diamond League, ma è squalificata. I quattro azzurri, Lorenzo Patta, Marco Ricci, Fausto Desalu e Filippo Tortu, a caccia del crono per i Mondiali di Budapest, avevano conquistato la seconda posizione in 38"33 ma sono stati squalificati per un cambio fuori settore al secondo passaggio del testimone.

La Francia arriva prima con 38″22, secondo posto per la Gran Bretagna con 38″90, terzo posto per la Germania con 39″00.