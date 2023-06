Atletica: super Furlani in Olanda, vince a Hengelo con 8.24

Trionfa a Hengelo, in Olanda il nostro azzurro Mattia Furlani, 18 anni, nuovo fuoriclasse del salto in lungo. Furlan stabilisce il record italiano under 20 e vola con un balzo di 8,24 nel meeting olandese valido per per il 'World Continental Tour'. L’atleta italiano abbatte il record di un altro grande saltatore italiano, Andrew Howe. Con 8,11 Howe conquistò la medaglia d'oro ai Mondiali Under 20 di Grosseto del 2004, anno in cui Furlani, che è del 2005, ancora non era nato.