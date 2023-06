Atletica, al “Meeting de Paris” l’esordio stagionale di Marcell Jacobs

“Sono qui per divertirmi e cominciare finalmente la mia stagione.” Si sente pronto il campione olimpico di Tokyo 2020 Marcell Jacobs per l’esordio stagionale al “Meeting de Paris” di domani sera, quarto appuntamento della Diamond League 2023.

A Parigi non ci sarà Fred Kerley a sfidare Jacobs, i due si sono “pizzicati” via social nelle scorse settimane ma non si sono ancora confrontati in pista. "Credo che crei “hype”, alla gente piace vedere queste sfide, è qualcosa che fa parlare di uno sport che ha bisogno di visibilità, ha commentato Jacobs. Su Instagram, Kerley mi ha scritto che spera io stia bene e possa tornare al 100%, è contento di vedermi gareggiare".

E sulle critiche ricevute per le sue rinunce, non si scompone: "È normale che gli altri possano parlare più di quanto dovrebbero, ma fa parte del gioco, è giusto che lo facciano: io parlo con i risultati. Queste cose mi divertono, vuol dire che tutti vogliono provare a battermi e mi ritengono un atleta forte. Questo è l'importante".

"È la prima gara, che in realtà doveva essere la terza, ha aggiunto Jacobs, ci siamo detti che le problematiche delle stagioni scorse non dovevano ripetersi, e che prima di tutto ci dovesse essere continuità a livello fisico. La cosa più importante è stare bene fisicamente e mentalmente: volevo esser sicuro di gareggiare senza rischiare nulla e dover interrompere la stagione"