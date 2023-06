Parigi amara per Marcell Jacobs solo 7° nei 100

"La prima parte non mi è dispiaciuta, ma poi ho sentito le gambe che diventavano non di legno ma di cemento. Sicuramente le ultime tre settimane, con i fastidi che ho avuto e il fatto di non poter lavorare per niente, hanno fatto sì che non riuscissimo a realizzare quello che volevamo. Però sto correndo, questo per me era importante, e ho corso senza fastidi, cosa che fino a qualche giorno fa non riuscivo a fare". Sono le parole di Marcell Jacobs all'arrivo.