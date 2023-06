Attacco a Nottingham: killer incriminato per triplice omicidio, 'aveva turbe mentali'

È stato incriminato per triplice omicidio il 31enne originario della Guinea Bissau, arrestato per l'attacco condotto martedì, prima dell'alba, nel centro di Nottingham, in Inghilterra centrale, e sfociato nell'uccisione di tre persone, tutte accoltellate, oltre che nel ferimento di altre tre (una delle quali tuttora in gravi condizioni), investite successivamente con un van.

E sembra confermarsi anche l'ipotesi del raptus omicida: infatti il killer, Valdo Amissão Mendes Calocane, ha alle spalle una lunga storia di problemi mentali, secondo quanto emerso sui media del Regno Unito, ed era anche noto in precedenza alla polizia. Calocane comparirà domani dinanzi a un giudice della Nottingham Magistrates' Court, per la convalida del fermo.

Il killer tra l'altro ha studiato ingegneria meccanica all'università di Nottingham, lo stesso ateneo frequentato da due delle vittime, i 19enni Barnaby Webber e Grace O'Malley-Kumar. “Siamo sconcertati dal fatto che il sospetto sia un ex studente dell'Università di Nottingham - ha dichiarato un portavoce dell'ateneo, per la polizia comunque non c'è un collegamento con l'attacco”.

Secondo le testimonianze, la coppia di studenti universitari, Webber e O'Malley-Kumar, sono stati attaccati dall'uomo con un coltello in Ilkeston Road, intorno alle 4 del mattino di martedì, 13 giugno. La polizia ritiene che poco dopo abbia aggredito il terzo uomo ucciso, il dipendente scolastico 65enne, Ian Coates - che è stato trovato morto per ferite da coltello nella vicina Magdala Road - e che poi abbia rubato il suo furgone, utilizzandolo quindi per colpire i pedoni.