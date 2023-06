Formula 1, Max Verstappen super-favorito per il GP di Spagna, dietro di lui Perez e Alonso

A una settimana dal GP di Montecarlo il pilota della Red Bull, Max Verstappen, è il favorito numero uno per il GP di Spagna che si correrà domenica nel circuito di Catalogna. Secondo gli esperti di scommesse il primo posto dell'olandese si gioca tra 1,35 e 1,36. E se il Principato non è stato propizio alla Ferrari, un podio di Charles Leclerc e Carlos Sainz sono dati rispettivamente a 2,90 e 4,75. Ben più lontana per entrambi la vittoria che per il monegasco vale 29, per il madrileno 41. Il primo posto del compagno di squadra di Verstappen, Sergio Perez, è data invece a 4,50, quella di Fernando Alonso (Aston Martin) a 9.

Verstappen, a 1,50, è favorito anche per quanto riguarda la pole position. Dietro di lui ci sono Leclerc e Perez: entrambi si giocano a 5. Dietro di loro Alonso, sempre a 9, Carlos Sainz a 34 e i due piloti della Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, a 51.

"Voglio continuare a fare ciò che sto facendo ora, ma è chiaro che serve una buona macchina", sottolinea il pilota della Red Bull, Verstappen, in vista del Gp di Spagna. "Non so quanto durerà, ma mi auguro di poter vincere il maggior numero di gare possibili. Non ho mai pensato ai record, conta anche il divertimento in ciò che si fa".