Banche centrali e guerra zavorrano le borse

Apertura debole per le borse europee, con Milano che a pochi minuti dal via cede lo 0,2%, in linea con le altre piazze finanziarie del Vecchio Continente.



Sui mercati torna la cautela dopo il mini rally di giovedì e venerdì, seguito all'accordo sul debito statunitense.



Le prospettive di inflazione e le mosse delle banche centrali su entrambe le sponde dell'Atlantico restano al centro dell'attenzione dei listini azionari. Oggi a sorpresa il rialzo dei tassi della Banca Centrale australiana.



Attenzione anche alle notizie che arrivano dall'Ucraina, che tornano ad agitare i mercati.



A Piazza Affari resta sotto i riflettori Mps, mentre si susseguono le ipotesi di operazioni straordinarie in arrivo: oggi Repubblica parla di interesse di Bper.



Spread in leggero rialzo a 175 punti base, ieri il collocamento record del Btp valore.



Gas in rialzo, vicino ai 30 euro, dopo il taglio della produzione di petrolio deciso dall'Opec.