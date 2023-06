Barca va a fuoco nel Mar Rosso, dispersi 3 turisti britannici

Tre britannici sono dispersi dopo l'incendio a bordo di una barca durante una crociera nel Mar Rosso, in Egitto. Altre ventiquattro persone, tra cui 12 britannici, i membri dell'equipaggio e due guide, sono state messe in salvo e sono "in buone condizioni".

La Bbc precisa che l'incidente si è verificato al largo della celebre località di Marsa Alam, e che le fiamme sarebbero scaturite a causa di un guasto all'impianto elettrico.

La barca, che effettua crociere subacquee, era partita da Port Ghalib il 6 giugno e sarebbe dovuta rientrare ieri.

È stata lanciata una squadra di ricerca per trovare i restanti tre turisti britannici, le cui identità non sono state rivelate. Il Foreign Office britannico ha affermato di essere in contatto con le autorità egiziane e di "sostenere i cittadini britannici coinvolti".