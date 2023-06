Basket, Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara-7 della finale Scudetto 2023

La partita definitiva, da vincere, costi quel che costi, per coronare la stagione 2022/2023, va in scena al Forum di Assago. Una sfida da giocare fino all’ultimo secondo, all’ultimo rimbalzo sotto canestro, tra i meneghini, i più blasonati d’Europa, e gli emiliani che sono reduci da una superba gara 6 in casa.

In gara 6 l’EA7 emporio Armani Olimpia Milano ha fallito il primo match-point a disposizione mercoledì sera nella Segafredo Arena della città felsinea, subendo una sonora sconfitta (85-66) dalla Virtus Bologna.