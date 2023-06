Basket, playoff Scudetto: alle 20.30 gara 5 tra Milano e Bologna per l'assalto al tricolore

“Parquet in discesa” per il Bologna. I felsinei stasera, al Forum di Milano, start alle 20.30, proveranno a mettere la freccia dopo due vittorie consecutive sull'Olimpia.



Ora emiliani e EA7 Emporio Armani Milano sono sul 2-2. Nell'ultimo duello, sul parquet casalingo della Segafredo Arena, la Virtus di coach Scariolo si è imposta infatti per 93-89 dopo due supplementari.

Top-scorer della serata il biancorosso Shields con 26 punti (18 di Belinelli e Mickey tra gli emiliani). Oggi la serie torna al Mediolanum Forum di Assago per gara-5.

Quella di venerdì è stata una contesa tambureggiante. La Virtus era avanti infatti di 16 punti a pochi minuti dalla fine dell’ultimo quarto, con l’Olimpia che ha firmato una rimonta da urlo portando la sfida ai supplementari. Nel secondo overtime Bologna ha trovato il vantaggio e ha saputo gestirlo fino alla fine delle ostilità.