Su e giù con le "supercar" per i passi dolomitici: uno sfregio all'ambiente e alla sicurezza

Gare automobilistiche non autorizzate sui passi dolomitici tra Veneto e Trentino Alto Adige: è la nuova moda che mette in pericolo la sicurezza, e crea un pesante danno ambientale ad uno dei paesaggi montani più belli e fragili.

L'ira del sindaco di Livinallongo del Col di Lana

Ogni giorno oltre cinquecento passaggi solo per quanto riguarda le macchine sportive di ogni tipo, anche da gara in pista, su e giù per i tornanti. Il calcolo è del sindaco di Livinalongo del Col di Lana, in provincia di Belluno, Leandro Grones che parla di "gare non autorizzate, pericolose e inaccettabili".

Il servizio di Sara Barovier