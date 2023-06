Berlusconi: "Il percorso del governo è quello giusto, noi impegnati ad appoggiarlo"

Silvio Berlusconi si dice convinto che il percorso intrapreso dal governo sia quello giusto e conferma il sostegno di Forza Italia all'esecutivo. "Naturalmente è stato solo l'inizio, ma certo - alle condizioni date - non si poteva fare di più. Il percorso è quello giusto, sul piano della riduzione della pressione fiscale (a proposito della riduzione del cuneo, ndr), dell'aumento delle pensioni più basse, della riforma della giustizia, delle infrastrutture, ad iniziare dalle grandi opere come il Ponte sullo Stretto. Tutte cose che in campagna elettorale avevo indicato come indispensabili e che ora il governo Meloni sta realizzando", spiega in un'intervista a Il Giornale. "Naturalmente - precisa il leader di Forza Italia - ci vorrà tutta la legislatura, e noi siamo attivamente impegnati ad appoggiare e a sostenere con lealtà e spirito costruttivo l'esecutivo per realizzare questi impegni".

A proposito della possibilità di una maggioranza di centrodestra in Europa, Berlusconi spiega: "Credo che sia possibile. Una maggioranza di centrodestra in Europa sarebbe una svolta importante e darebbe nuovo impulso al funzionamento delle istituzioni europee, superando ogni residua forma di scetticismo verso la casa comunitaria".

Mentre sui rapporti tra le forze politiche il leader azzurro osserva: "Già nella scorsa legislatura fui il primo a chiedere, di fronte all'emergenza Covid, che tutte le forze migliori della Nazione, non solo della politica, ma dell'economia, della cultura, dell'università, della scienza si stringessero intorno alle istituzioni. Credo che questo valga ancora oggi, pur senza confusione fra gli schieramenti. L' Italia ha bisogno di un grande sforzo collettivo al quale tutti sono chiamati, ciascuno nel proprio ruolo, a collaborare. Noi del centrodestra abbiamo la responsabilità più grande, perché ce l'hanno affidata gli elettori, ma anche l'opposizione in una democrazia ha una funzione essenziale".

“Nessuna sfida mi ha mai fatto paura”

A proposito della malattia che lo ha colpito e del lungo periodo di ricovero ospedaliero Berlusconi ha commentato: "Paura sinceramente no. Nessuna sfida mi ha mai fatto paura. Ho sofferto molto, questo sì, ma ho sempre avuto fiducia nell'aiuto di Dio, nelle capacità del personale medico e sanitario che mi ha assistito ed anche nella tenuta del mio corpo", ha raccontato il Cavaliere. "Come in altri casi in passato ho sentito intorno a me l'affetto di tante persone, ho ricevuto gli auguri di molti amici e anche di avversari politici, ai quali sono particolarmente grato. Ho avvertito l'abbraccio forte dei militanti azzurri e la simpatia di tanti italiani, anche sconosciuti. Ma questa volta c'è stata una cosa in più: la dedizione assoluta, la dolcezza e l'attenzione continua con la quale mia moglie Marta mi è stata vicina in ogni momento. Lei, i miei figli, mio fratello, mi hanno fatto sentire ogni giorno la bellezza dell'amore che è in grado di dare una famiglia. In questo mi considero un uomo davvero fortunato".