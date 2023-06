Berlusconi, non solo calcio. Lo sport sempre nel cuore

Di Silvio Berlusconi sappiamo delle sue gesta calcistiche attraverso la presidenza di Milan e negli ultimi tempi del Monza, imprenditore di invidiabile successo e “rivoluzionario” nel mondo dello sport. Il cavaliere è stato il presidente dell'Associazione Calcio Milan e sotto la sua presidenza, i rossoneri hanno vinto tutto, 29 trofei ufficiali in 31 anni, 8 scudetti, una Coppa Italia, 7 Supercoppe Italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali consecutive, 5 Supercoppe Uefa ed una Coppa del Mondo per club Fifa.

Cinque anni fa Silvio Berlusconi diventò proprietario del Monza Calcio portandolo in brevissimo tempo dalla serie C alla massima serie. Il calcio è sempre stato il grande amore dell'ex presidente del consiglio, ma tra la fine degli anni '80 e metà degli anni '90, Berlusconi, attraverso la Polisportiva Mediolanum, portò in breve tempo ai vertici nazionali ed internazionali anche altre discipline che in quegli anni venivano praticate a Milano.

La polisportiva, venne fondata con l'obiettivo di raccogliere in un'unica società, sotto le più note insegne milaniste, le squadre di diversi sport praticati nella città di Milano: baseball, hockey su ghiaccio, pallavolo e rugby.

Nei primi anni di vita della polisportiva il coordinatore fu Fabio Capello, dal 1991 successore di Arrigo Sacchi sulla panchina di quel Milan che vinse tutto. Il cavaliere spinse l'acceleratore su baseball, hockey su ghiaccio, pallavolo e rugby. Sotto la gestione Mediolanum il Milano baseball vinse due Coppe Italia nel 1990 e nel 1991, due Coppe delle Coppe, 1991 e 1992 ed una Supercoppa nel 1992. In quel periodo, il cavaliere investì tempo e denaro, nell'hockey su ghiaccio e arrivarono i grandi nomi da oltreoceano e Milano conobbe il suo massimo splendore in questo sport.

I Devils di Berlusconi vinsero tre scudetti consecutivi nel 1992, 1993, 1994 ed un'Alpenliga nel1991. Nella pallavolo il Gonzaga Milano vinse due Coppe del mondo per club con Andrea Zorzi e Andrea Lucchetta nel 1990 e 1992 ed una Coppa delle Coppe nel 1993.

Anche il rugby nel cuore del Cavaliere, l'Amatori Milano infatti vinse quattro scudetti, 1991, 1993, 1995 e 1996, ed una Coppa Italia, quella del 1995, i giocatori simbolo furono Diego Dominguez, Massimo Giovanelli, Franchino Properzi, i fratelli Cuttitta e David Campese, una squadra protagonista assoluta del campionato. Tanti i ricordi di questi momenti trionfali con Berlusconi sempre presente nei momenti importanti. Anche per questo oggi, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, lo ha definito "un uomo di sport poliedrico, un gigante".