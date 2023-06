Berlusconi, omaggio del Parlamento europeo. Metsola: "Giudicherà la storia, ma ha lasciato il segno"

“Silvio Berlusconi è stato un combattente che ha fondato e guidato il centrodestra in Italia, un protagonista della politica per generazioni e ha contribuito a passaggi cruciali della storia europea e dell'Italia”, ha detto Metsola, è stata lei la prima a firmare il registro delle condoglianze all'ingresso dell'Aula. "Mai troppo lontano dalle polemiche anche in questa casa ma tutti qui lo ricordano per la sua generosità, il suo coraggio e il suo carisma. La storia discuterà il suo impatto ma l'uomo ha lasciato il segno".

"La bandiera italiana sventolerà a mezz'asta anche davanti alle sedi del Parlamento europeo. A nome del Parlamento europeo desidero porgere le nostre condoglianze ai suoi figli, alla sua famiglia e agli amici di Forza Italia". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola , in un momento di commemorazione per Silvio Berlusconi a margine della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo assieme ad alcuni eurodeputati del Ppe e al presidente del gruppo dei popolari Manfred Webe

Tra gli interventi maggiormente commossi quello del capodelegazione di Forza Italia al Parlamento europeo Fulvio Martusciello: "Silvio non è uscito dalla storia italiana. I suoi insegnamenti resteranno tra di noi e peri nostri figli. L'insegnamento della libertà, da lui impartito, resterà per l'Italia e l'Europa. Silvio ci ha insegnato a vivere con il sole in tasca".

Presente anche il ministro per gli Affari Ue, il Sud la Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto che ha portato, "a nome del governo italiano", le sue condoglianze alla cerimonia. c'era l'intero centrodestra italiano ma anche i rappresentanti di tutte le delegazioni degli altri partiti italiani rappresentanti a Strasburgo.

Il presidente del Ppe Manfred Weber ha dato atto a Berlusconi di essere stato un viatico alla creazione dell'Euro e di Schengen: "Tutti gli sviluppi della politica europea degli scorsi tre decenni sono accaduti anche grazie a lui. Ha lasciato anche una grande eredità per quel che riguardala Nato e l'attaccamento alla visione atlantista dell'Italia", ha spiegato Weber. "Credeva nella possibilità di fare sempre meglio ed era sempre rispettoso delle opinioni altrui come un vero democratico", ha ricordato il popolare.

Non è mancata qualche polemica della delegazione della Lega all'Eurocamera che in una nota ha annunciato di aver osservato minuto di silenzio prima di iniziare la sua riunione di gruppo a Strasburgo. "Peccato che l'aula del Parlamento Europeo, ieri, non abbia voluto dedicare nemmeno un minuto di silenzio per ricordare Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio italiano e anche ex Parlamentare europeo, limitandosi solo a una scarna dichiarazione in apertura di lavoro".