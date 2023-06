Bianchi: nella traccia di maturità un attacco nei miei confronti

"In questa traccia vedo un attacco diretto nei miei confronti e non ce ne era motivo: ho lavorato tutto l'anno, da ministro, con centinaia di docenti e milioni di famiglie per riportare i ragazzi a scuola durante la pandemia. Tra l'altro l'anno scorso la maturità è stata fatta con gli scritti. È stato fatto un errore a proporre questa traccia, anche dal punto di vista educativo. E la trovo pretestuosa dal punto di vista politico, perché vuole colpire tutti quelli che hanno lavorato per il bene della scuola". Così l'ex ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.

"Abbiamo fatto quello che era giusto e ragionevole - aggiunge - garantendo comunque, nonostante fossimo in piena pandemia, gli esami per tutti, come del resto ha scelto giustamente di fare quest'anno il ministro Giuseppe Valditara nelle zone alluvionate. Ho lavorato poi tutto l'anno con centinaia di docenti e milioni di famiglie per riportare i ragazzi a scuola e a giugno dello scorso anno abbiamo fatto degli esami scritti, proprio perché i ragazzi avevano potuto frequentare le lezioni in presenza, sottoponendo ai maturandi una serie di ottime tracce. Quindi oggi spingono i ragazzi a scrivere su una lettera che è stata poi è contraddetta dalla realtà, un fatto inesistente, dunque. Anche dal punto di vista educativo è sbagliato. Quella lettera, scritta da un un gruppo di persone autorevoli, non fu inivata neppure a me, formalmente non l'ho neppure ricevuta, fu mandata ad un giornale". A scegliere le tracce, precisa il ministro, "è uno staff di esperti ma c'è una ordinanza specifica sulle tracce che firma il ministro dell'Istruzione".

Valditara chiama Bianchi, nessun intento polemico

Il ministro Valditara ha telefonato all'ex ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, e ha chiarito che "non vi era alcun intento polemico né di carattere politico" nei confronti dell'ex ministro nel sottoporre la traccia di oggi all'esame di Maturità. I due hanno condiviso che è cosa nota che Bianchi ha avuto il merito di aver reintrodotto gli scritti. La telefonata si è conclusa in maniera molto cordiale, confermandogli ottimi rapporti fra i due. È quanto apprende l'ANSA da fonti qualificate.