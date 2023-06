Biden firma oggi la legge compromesso sul tetto del debito

Joe Biden ha celebrato l'approvazione da parte del Congresso di una sospensione del tetto del debito in un discorso pronunciato dallo Studio Ovale questa notte, dopo che ieri il Senato ha approvato il compromesso mediato dal presidente e dallo speaker repubblicano della Camera, Kevin McCarthy. Biden ha descritto l'approvazione della legge come "essenziale per i progressi che abbiamo fatto negli ultimi anni" nel "mantenere la piena fede e il credito degli Stati Uniti d'America e nell'approvare un bilancio che continui a far crescere la nostra economia e rifletta i nostri valori come nazione". Biden ha dichiarato che firmerà la legge oggi stesso. Una volta promulgata, la legge sospenderà il limite di indebitamento del governo fino al gennaio 2025, garantendo che la questione non si ripresenti prima delle prossime presidenziali.

Il discorso, che ha segnato il primo discorso formale di Biden dallo Studio Ovale, è arrivato a meno di 24 ore dall'approvazione della legge sul tetto del debito da parte del Senato con un voto bipartisan di 63 a 36. Il giorno prima, la legge era stata approvata dal Consiglio di Stato. Un giorno prima, la legge era passata alla Camera, controllata dai repubblicani, con un voto bipartisan di 314 contro 117. "Trovare il consenso bipartisan è difficile - ha aggiunto Biden - l'unità è difficile, ma noi non dobbiamo mai smettere di provarci".

Biden ci ha tenuto a trasmettere un'immagine di lottatore, come quando ha parlato del suo tentativo di far pagare più tasse ai miliardari e ai milionari, e accusato i Repubblicani di aver voluto proteggere i redditi alti. I ricchi "pagano l'8 per cento di tasse - ha spiegato - mentre insegnanti e vigili del fuoco pagano di piu'". "Ecco - ha continuato - perché avevo proposto una minimum tax per i milionari. Ma continuerò a lottare, lo so che è dura trovare un'intesa bipartisan, ma continuerò a provarci".