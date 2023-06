Biden: "Xi Jinping è un dittatore"

Il giorno dopo che il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato Xi durante un viaggio in Cina che aveva lo scopo di allentare le tensioni tra i due Paesi, il presidente Joe Biden pensa bene di definire il suo omologo cinese "un dittatore".

L'inquilino della Casa Bianca Biden ha fatto i suoi commenti in occasione di una raccolta fondi in California e ha aggiunto che il capo di stato cinese si è trovato in grande imbarazzo quando gli Stati Uniti hanno abbattuto un pallone spia di Pechino che era finito fuori rotta.

"Il motivo per cui Xi Jinping si è molto arrabbiato quando ho abbattuto quel pallone con dentro due vagoni pieni di equipaggiamento per spionaggio era che non sapeva che fosse li'", ha detto Biden secondo quanto riportato dalla Reuters: "Questa è una di quelle cose che causano grande imbarazzo nei dittatori: non sapere che qualcosa è successo".

Blinken e Xi solo lunedì avevano concordato nel loro incontro di non volere che la rivalità tra Stati Uniti e Cina si trasformi in conflitto. Lo stesso Biden aveva dichiarato di ritenere che le relazioni tra i due Paesi siano sulla buona strada. ma alcune parole, probabilmente, non aiutano.