La Bielorussia concede l’incarico diplomatico e l’immunità all’oligarca ucraino ricercato dagli USA

L’oligarca ucraino Dmitrij Firtash, residente a Vienna e ricercato dagli USA per corruzione internazionale, ha ottenuto dalla Bielorussia un incarico diplomatico: consigliere della Repubblica di Belarus presso organizzazioni internazionali con sede a Vienna.

Secondo l’agenzia giornalistica tedesca DW, Firtash sta cercando di ottenere l'immunità diplomatica tramite l’incarico per UNIDO, l'agenzia delle Nazioni Unite che promuove l'industrializzazione dei paesi postcoloniali del terzo mondo.

DW cita il testo della decisione dell'Alta Corte Regionale di Vienna nei casi penali del 14 giugno, che è a disposizione dei giornalisti. Il documento elenca gli argomenti della difesa di Firtash, grazie ai quali ha ottenuto, dopo nove anni di contenzioso, che l'estradizione negli Stati Uniti dell’oligarca ucraino fosse rimandata per l’ennesima volta in attesa di un nuovo processo. Gli avvocati di Firtash insistono sul fatto che l’incarico che ha assunto all'UNIDO prevede l'immunità diplomatica dall'azione penale.

Se l’esito del nuovo processo sarà favorevole a Firtash, potrà evitare l’estradizione negli USA, dove è accusato di corruzione internazionale e riciclaggio del denaro.

Gli Stati Uniti accusano Firtash e altre cinque persone di aver cospirato nel 2006- 2010 per pagare almeno 18,5 milioni di dollari in tangenti a funzionari indiani per acquisire una miniera di titanio in India. Il magnate ucraino avrebbe voluto poi vendere parte della produzione al colosso aerospaziale americano Boeing.

È stato incriminato nel giugno 2013 e poi arrestato a Vienna su richiesta degli Stati Uniti nel marzo 2014. Successivamente, Firtash è stato rilasciato su cauzione di 125 milioni di euro con l’avviso di garanzia.

Da allora gli USA stanno chiedendo ripetutamente, ma senza successo, l’estradizione di Firtash.