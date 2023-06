Bimba morta in auto a Roma, 10 i precedenti in Italia

Sono 10, in Italia, i bambini morti perché dimenticati in auto. La piccola di un anno, deceduta oggi alla Cecchignola, a sud di Roma, è la prima vittima dopo l'entrata del cosiddetto decreto 'seggiolino', che prevede l'obbligatorietà dei sistemi anti abbandono per i bimbi fino ai 4 anni di età.

In Italia, dal 6 marzo 2020 è obbligatorio usare i dispositivi anti abbandono quando si trasportano bambini di età inferiore ai 4 anni. Chi non si adegua alla normativa rischia una sanzione amministrativa da 83 a 333 euro oltre alla decurtazione di 5 punti patente.

Di seguito i precedenti di bimbi dimenticati in auto che hanno perso la vita.

19 settembre 2019, Catania - Un bambino di due anni viene dimenticato in auto dal papà, sicuro di averlo lasciato all'asilo prima di recarsi a lavoro. Si accorge di quello che ha fatto dopo aver parlato con la moglie, ma per il piccolo purtroppo non c'è stato nulla da fare.

18 maggio 2018, Pisa – Una bambina di un anno è stata trovata senza vita a Pisa in un parcheggio nei pressi dello stabilimento dove lavora il padre che aveva dimenticato la bambina nel seggiolino. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, insieme con il personale del 118 e i vigili del fuoco ma per la piccola non c'è stato nulla da fare.

7 giugno 2017, Arezzo – A Castelfranco di Sopra una madre va a lavoro e dimentica la figlia di 18 mesi in macchina. Dopo il lavoro, si rimette in auto e nel fare la retromarcia scopre il corpo senza vita della bambina.

27 luglio 2016, Firenze – Una mamma lascia la figlia di 18 mesi in auto, dimenticandosi di lei. La bambina, dopo la scoperta, viene trasportata in condizioni critiche all’ospedale Meyer dove muore il giorno dopo.

1 giugno 2015, Vicenza – Una bambina di un anno e mezzo viene lasciata per 3 ore in macchina dai genitori. La piccola muore per asfissia. I genitori avevano dimenticato di averla portata con loro al supermercato per fare la spesa.

4 giugno 2013, Piacenza – Un padre va a lavoro e dimentica il figlio di 2 anni in auto, parcheggiata al sole, per 8 ore. A lanciare l’allarme il nonno del bambino, che non lo trova all’uscita dall’asilo.

27 maggio 2011, Perugia – A Passignano sul Trasimeno, nel Perugino, un padre accompagna la moglie a lavoro e si reca al club velico del paese. Dopo qualche ora si accorge di aver lasciato il figlio di 11 mesi in macchina. Inutile l’intervento del 118.

18 maggio 2011, Teramo – Una bimba di 22 mesi viene lasciata in auto dal papà. La piccola è rimasta 5 ore in macchina, parcheggiata al sole. Il padre era uscito di casa alle 8, prima di andare al lavoro, avrebbe dovuto portare la piccola al nido. La bambina muore dopo 3 giorni in ospedale.

30 maggio 2008, Lecco – A Merate, nel Lecchese, muore una bimba di 2 anni dimenticata in auto dalla madre, una maestra, convinta di averla accompagnata dalla baby sitter prima di andare a lavoro. Quando torna all'auto parcheggiata, trova la piccola in auto che morirà poco dopo in ospedale.

Luglio 1998, Catania – Un ingegnere di 37 anni va a lavoro e si dimentica del figlio, che dorme nel seggiolino sul sedile posteriore dell’auto. L’uomo capisce di aver lasciato il bambino in macchina dopo aver ricevuto una telefonata della moglie. A 2 anni il piccolo muore per asfissia.