Bimba scomparsa a Firenze: i genitori trasferiti in una struttura di accoglienza

È passata quasi una settimana dalla scomparsa della piccola Kata, la bimba di 5 anni della quale si sono perse le tracce da sabato scorso. I carabinieri sono tornati stamani all'ex hotel Astor a Firenze, uscendo poco dopo con due donne che sono state fatte salite su auto dell'Arma. Entrambe vivono nell'hotel occupato in cui abita anche la famiglia della bimba di 5 anni, nel quartiere di Novoli. Si tratta di una cittadina di origini romene e di una giovane peruviana: le due donne, da quanto si apprende, sono state sentite in procura dagli inquirenti come persone informate sui fatti.

Nel frattempo i genitori di Kata, il padre Miguel Angel Montero Chicllo e la madre Katherine Alvarez, sono stati traferiti in una struttura di accoglienza, a cura dei servizi sociali del Comune. Nella stessa struttura è stata trasferita anche la famiglia dello zio della piccola. La decisione è stata presa dopo l'interrogatorio avvenuto ieri pomeriggio in Procura. I genitori della bambina sono stati ascoltati separatamente e i verbali sono stati secretati dal pm, Christine Von Borries. "Non posso parlare", ha detto il padre ai giornalisti all'uscita dal palazzo di giustizia.

A Chi l'ha visto? il papà di Kata ha detto che la piccola è stata rapita. Gli inquirenti si starebbero orientando verso l'ipotesi di una faida interna all'hotel occupato, legata al racket degli alloggi.