Bimba scomparsa a Firenze, sgomberato l'ex hotel Astor. Domani un sopralluogo hi-tech del Gis

" I sopralluoghi compiuti dalla polizia giudiziaria, in occasione del tentato omicidio del 28 maggio 2023 e, successivamente, dell'ipotizzato sequestro di persona a scopo di estorsione di Mia Kataleya Chiclio Alvarez del 10 giugno 2023, hanno confermato - si legge in una nota della procura di Firenze - la presenza nell'immobile di numerosi nuclei familiari. Si è ipotizzato il delitto di invasione di edifici. Sussiste il pericolo che il protrarsi della condotta criminosa, impedendo i necessari e urgenti lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'edificio occupato, agevoli o protragga le conseguenze del reato contestato o agevoli la commissione di altri reati e comporti il rischio di ripetizione di reati contro la persona connessi alle condizioni di accesso alla gestione dell'immobile ".

Alcuni occupanti dell'ex hotel Astor di Firenze, mentre era in atto lo sgombero, sono usciti dal palazzo di via Maragliano per salire a bordo di un pulmino con il logo di una cooperativa, Il Girasole. Per la loro sistemazione in altre strutture si sono attivati Palazzo Vecchio e la prefettura come spiegato dalla procura della Repubblica in una nota.

Il rammarico di Nardella per i ritardi nello sgombero

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, dice di non voler fare polemica, ma lascia intendere ritardi da parte della prefettura nell'attività di sgombero dello stabile occupato dal settembre 2022.

“Non è nostra intenzione fare polemica, anche se riteniamo che la cosa migliore sia intervenire nelle ore immediatamente successive e lo abbiamo fatto in passato con questa prefetta a febbraio”, lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella intervenuto sul luogo durante lo sgombero dell'ex hotel Astor da dove è scomparsa la piccola Kata, 5 anni.

“La mia amministrazione ha fatto 62 sgomberi, uno ogni 50 giorni. La nostra posizione è chiara, non c’è accoglienza senza legalità”, precisato Nardella.

Le amministrazioni comunali, ha detto Nardella parlando coi cronisti davanti all'albergo, "non sono l'ente giuridico che decide gli sgomberi. Noi ci occupiamo soprattutto della parte di impatto sociale, cioè di prendere in carico i soggetti fragili". "Non vogliamo fare polemiche - ha ribadito -, c'è tutto tutto il tempo di ricostruire tutto, anche perché le ricerche della bimba sono ancora in corso e riteniamo che la nostra attenzione, e anche la preoccupazione e l'angoscia della nostra comunità, siano da rivolgere alle attività dell'Arma dei carabinieri che viene portata avanti".