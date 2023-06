Bolsonaro a processo per abuso di potere, l'ex presidente rischia l'ineleggibilità per otto anni

È cominciata oggi, presso il Tribunale superiore elettorale brasiliano, la terza udienza del processo contro l'ex presidente, Jair Bolsonaro, che potrebbe decretarne l'ineleggibilità per i prossimi otto anni, tagliandolo fuori dalle presidenziali del 2026. L'accusa contro l'ex capo di Stato è di abuso di potere e uso distorsivo dei media a fini elettorali.

La seduta inizia col voto del giudice Raul Araujo, seguono Floriano de Azevedo, Andre Ramos Tavares, Carmen Lucia, Nunes Marques, e il presidente Alexandre de Moraes: in tutto, sette giudici a votare ma per formare la maggioranza per una condanna sono sufficienti quattro voti. Benedito Goncalves, relatore del processo, è stato il primo a votare - nell'udienza di martedì - esprimendosi per la condanna del leader ultraconservatore. Goncalves si è espresso anche per mantenere nel fascicolo l'episodio del documento golpista trovato in casa dell'ex ministro della Giustizia di Bolsonaro, Anderson Torres. E, nella ricostruzione del giudice, la riunione di Bolsonaro con gli ambasciatori del 18 luglio 2022 - episodio che ha portato l'ex capo di Stato sul banco degli imputati - è stata l'occasione per ricostruire “la gestazione” del tentativo di colpo di Stato sfociato nell'attacco ai Palazzi del potere dell'8 gennaio scorso, a Brasilia.

Nella seduta odierna, tuttavia, una richiesta di revisione potrebbe far slittare il giudizio fino ad un massimo di due mesi. Secondo i retroscena, Raul Araujo e Nunes Marques, nei giorni scorsi, hanno subito pressioni dagli alleati dell'ex presidente affinché prendano questa iniziativa. In particolare, le speranze di Bolsonaro si rivolgono verso Nunes Marques, nominato proprio dall'ex presidente, mentre Araujo in passato ha già preso decisioni in linea con le posizioni di destra.

La maggior parte degli osservatori ritengono comunque che il processo termini oggi, con una molto probabile condanna per Bolsonaro. Se però la votazione non si dovesse chiudere nella giornata di oggi, il Tribunale ha già riservato una seduta per domani, venerdì 30 giugno. Anche perché, nel caso di una di mancata conclusione questa settimana, il processo slitterebbe ad agosto, a causa delle vacanze invernali del settore giudiziario, previste per luglio.