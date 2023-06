Borse ancora deboli, l'inflazione morde in UK

Apertura ancora debole, la terza consecutiva, per le Borse europee. Milano a mezz'ora dal via agli scambi viaggiava poco sopra la parità, peggio le altre Piazze del Vecchio Continente.

Di stamane il dato sull'inflazione in Gran Bretagna, che non si ferma. A maggio è cresciuta dell'8,7% rispetto a un anno fa: il dato, uguale a quello del mese precedente, è superiore alle attese degli economisti che si fermavano all'8,4%.



A Piazza Affari ancora in calo Pirelli (-1,34%), dopo che l'amministratore delegato designato, Giorgio Bruno, ha deciso di rinunciare. Camfin, la holding di Tronchetti Provera, ha indicato Casalucci come nuovo AD. Un cambiamento di scenario che è visto come conseguenza della scelta del Governo sull'utilizzo del Golden Power per contrastare il socio cinese Sinochem.



Negli stati uniti Stasera l'audizione del numero uno della fed statunitense Jerome Powell, davanti al Congresso. La Banca Centrale statunitense la settimana scorsa ha deciso di interrompere (ma solo temporaneamente) il suo percorso di rialzo dei tassi di interesse in funzione anti inflattiva.