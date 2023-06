Borse ancora in calo, attesa per il vertice di Sintra. Balzo del gas, +11%

Reazione contenuta dei mercati dopo i fatti di sabato in Russia. Questa mattina il dollaro era salito di oltre il 2% rispetto al rublo, mentre alle 09.15 il rialzo è di un più ridotto +0,40%. Sotto osservazione i beni energetici: +0,65% per il petrolio Brent, scambiato a 74,5 dollari al barile. Forte volatilità per il gas, ora sale ad Amsterdam dell'11%, è scambiato a 36,3 euro al megawattora. La scorsa settimana il prezzo del gas era progressivamente sceso dai 38,7 di martedì.

I mercati azionari aprono in ribasso, per l'indice Ftse Mib di Milano -0,74%, dopo il -2,34% della scorsa settimana, quando si sono interrotti i rialzi della prima parte di giugno sia in Europa che negli Stati Uniti e in Asia. Nel resto d'Europa Londra -0,28%, Francoforte -0,37%.

A frenare i mercati ci sono stati i rialzi dei tassi decisi dalla banca di Inghilterra (+50 punti base, contro attese di +25) e da altre banche centrali (Svizzera, Norvegia) e quelli annunciati dal governatore della Fed Statunitense, Jerome Powell, in un'audizione al Congresso. Non hanno aiutato i dati negativi degli indici dei direttori acquisti (Pmi) in Europa e negli Stati Uniti, arrivati venerdì.

Sotto osservazione il tradizionale vertice dei banchieri centrali a Sintra, in Portogallo, che comincia stasera. Domani mattina parleranno la presidente della Bce Christine Lagarde e il membro italiano del consiglio esecutivo della Bce, Fabio Panetta. L'incontro clou del vertice sarà mercoledì alle 14, con i governatori delle banche centrali di Eurozona, Stati Uniti, Regno Unito e Giappone.

Tra i titoli del Ftse Mib unici rialzi per Snam (+0,19%) e Terna (+0,02%). I ribassi maggiori per Leonardo (-4,31%), Bper Banca (-2,98%), Banca Mps (-2,66%) e Cnh Industrial (-2,37%). Seguono Banco Bpm (-2,31%) e Telecom Italia (-1,94%).