Borse caute, attesa per l'inflazione Usa

Apertura cauta, ma in territorio positivo per le Borse europee (Milano intorno a +0,4%) in attesa del dato sull'inflazione Statunitense e, soprattutto, domani, della decisione sui tassi della Fed.



Anche oggi a Piazza Affari attenzione ai titoli della galassia Fininvest. Le azioni ex Mediaset, che ora si chiamano Media for Europe, dopo la fiammata della vigilia, crescono ma in maniera controllata. Le azioni classe A guadagnano il 3% a meno di un'ora dal via alle contrattazioni, le classe B l'1,5%.

Gli investitori si interrogano sui possibili assetti futuri del gruppo all'interno del quale sono ancora presenti i francesi di Vivendi. Ieri un comunicato di Fininvest chiariva che le attività proseguiranno "in assoluta continuità".



Positive anche Mondadori e Mediolanum, che con i suoi 1,8 miliardi circa rappresenta la partecipazione principale del gruppo Fininvest a livello di capitalizzazione.