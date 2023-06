Borse deboli, banche centrali ancora protagoniste

La fiacca apertura di Wall Street - con il Dow Jones in calo di mezzo punto e il Nasdaq a -0,13% - non aiuta le borse europee, già deboli e prive di spunti.

Milano cede lo 0,20% in linea con Francoforte, Parigi è quasi piatta, mentre Londra va controcorrente a +0,08%.

C'è attesa negli Usa per l'audizione del presidente della Fed Jerome Powell domani davanti alla Commissione per gli Affari finanziari del Congresso. Una certa divisione tra falchi e colombe comincia ad emergere anche nella Bce, non solo nella Fed.

Riflettori accesi sul titolo Pirelli (-2,65%), il peggiore del Ftse Mib: dopo il Golden Power annunciato dal governo, l'azionista Camfin ha fatto sapere che indicherà Marco Tronchetti Provera e Andrea Casaluci per i ruoli, rispettivamente, di vice presidente esecutivo e di ceo di Pirelli. Indiscrezioni parlano delle dimissioni di Giorgio Bruno, dunque indisponibile per il ruolo di amministratore delegato.

Nella parte alta del Ftse Mib però resistono in territorio positivo alcuni titoli, in particolare bancari.

Lo spread resta basso a 161 punti base, con il rendimento del decennale al 4,02%.

L'euro si rafforza ancora e si scambia a 1,0922 contro il dollaro.