Borse deboli, spread in calo

I mercati proseguono in calo in questa seconda giornata della settimana, tra dati macro e preoccupazioni per l'inflazione. Al giro di boa, Milano cede lo 0,4% e al momento resta la peggiore fra le europee.

A Piazza Affari occhi puntati sul possibile risiko bancario tra Mps, che corre, e Bper, in calo. Secondo indiscrezioni di stampa ci sarebbero contatti fra i due istituti sul lungo periodo.



In rosso anche Pirelli in attesa delle decisioni del Governo sul Golden Power.



Stamane la pubblicazione del report dell'Istat sull'economia italiana, con il Pil visto in crescita sia nel 2023 (+1,2%) sia nel 2024 (+1,1%), seppur in rallentamento rispetto al 2022.

Lo spread è in leggera risalita a 178 punti con il rendimento del nostro decennale che cala al 4,10%.Prosegue l'offerta del Btp Valore, domanda oltre i 2 miliardi.