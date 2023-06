Borse europee caute, spicca Milano, unica in solido rialzo a +0,81%

Milano si conferma l'unica Borsa europea in solido rialzo, anche se rallenta leggermente rispetto a inizio giornata. Chiude a +0,81%, dopo essere arrivata a guadagnare oltre un punto percentuale. Più prudenti gli altri listini principali: Parigi e Francoforte guadagnano poco più dello 0,2%, la peggiore è Londra con un -0,32%. Pesa sicuramente il clima di attesa per le decisioni delle banche centrali, Bce e Fed, in arrivo la prossima settimana; un'attesa che si è fatta meno serena dopo la mossa a sorpresa della banca centrale canadese, che a maggio era stata la prima a prendersi una pausa nei rialzi dei tassi ma a giugno ha invece scelto di riprendere con la stretta monetaria, portando i tassi al livello più alto degli anni duemila.

Positiva Wall Street spinta anche dai dati sul mercato del lavoro americano, con le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che questa settimana aumentano più del previsto salendo ai massimi da ottobre 2021. Un rallentamento dell'occupazione sarebbe infatti un argomento a favore per chi in seno alla Fed chiede di lasciare invariati i tassi d'interesse.