Le Borse europee chiudono in recupero, a Wall Street crolla Coinbase

Chiudono in recupero le Borse europee dopo una prima parte di seduta abbastanza incerta. Milano la migliore a +0,67%, Francoforte a +0,18%, Parigi poco sopra la parità.

Trai singoli titoli, a Piazza Affari segnaliamo il balzo di Banca Mps, che guadagna oltre il 5% su voci di un possibile avvicinamento al gruppo Bper. In netto calo invece Pirelli, che scende dello 0,83% in attesa della decisione del governo su un possibile uso del cosiddetto golden power, la norma che consente di bloccare alcune operazioni finanziarie specifiche a tutela dell'interesse nazionale, dopo indiscrezioni su una possibile volontà dell'azionista cinese Sinochem di recedere dal patto di sindacato che garantiscono un top management italiano per la società.

In rialzo, ma più contenuto, anche Wall Street. Sotto la lente il titolo della piattaforma di scambio di criptovalute Coinbase, che perde oltre il 13,5% dopo la causa intentata dalla Sec per sospette violazioni delle regole di intermediazione. Recupera invece il bitcoin, che si riavvicina alla soglia dei 26 mila euro.