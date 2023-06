Borse europee deboli, pesa incertezza su politica monetaria

Altra apertura debole per le Borse europee - Milano a -0,32%, in linea Londra e Parigi, la peggiore è Francoforte che supera il mezzo punto percentuale di calo.

Sotto la lente sempre la politica monetaria, da cui arrivano però segnali contrastanti. Ieri, per esempio, due componenti del consiglio direttivo della Bce hanno pubblicamente espresso posizioni opposte sul futuro dei tassi d'interesse: una, la tedesca Schnabel, ha definito 'inevitabile' un nuovo rialzo a settembre; l'altro, il capo economista Lane, ha detto che è troppo presto per avere certezze, facendo intendere di non essere contrario a una pausa nella stretta monetaria. Giornata negativa anche per le Borse asiatiche. Non basta la notizia, ampiamente prevista dai mercati, di un taglio del tasso d'interesse di riferimento da parte della banca centrale cinese a dissipare le preoccupazioni sulla crescita economica proprio in Cina. Anche perché a motivare questo rialzo sono proprio segnali di una ripresa, soprattutto sul fronte dell'industria, ben più lenta del previsto.