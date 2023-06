Borse europee deboli, segnali positivi su banche Usa

Avvio debole per le Borse europee, ancora frenate dalle parole della presidente Bce Lagarde che ha ribadito il no a uno stop della stretta monetaria. Milano si muove intorno alla parità, al momento a +0,05%, in linea gli altri listini principali.



Deboli anche le Borse asiatiche: resta di poco sopra la parità la sola Tokyo, sostenuta da dati migliori del previsto sui consumi in Giappone, in una giornata di volumi ridotti a causa della chiusura per festività delle principali Borse del sud del continente (India, Indonesia, Malesia e Singapore).

Mentre potrebbe portare un po' di fiducia al settore finanziario la notizia arrivata ieri in serata da Washington: tutte le 23 principali banche americane hanno superato gli stress test della Federal reserve, anche con uno scenario ipotetico di recessione severa. Notizia che però non garantisce necessariamente che nel settore vada tutto bene, dato che ai test non sono sottoposti gli istituti più piccoli, incluse le banche regionali che sono state all'origine della crisi dei mesi scorsi - e che restano sorvegliate speciali.