Borse europee incerte, vola Stm dopo joint venture in Cina

In una settimana povera di appuntamenti importanti le Borse europee faticano a trovare una direzione netta. Dopo il recupero sul finale di ieri, oggi chiudono in lieve calo: Milano unica in positivo a +0,07%, Parigi a -0,11%, la peggiore è Francoforte con un -0,20%. Operatori in attesa della prossima settimana, che porterà le decisioni di Federal reserve e Bce ma anche il dato sull'inflazione americana, che darà una misura dell'efficacia delle politiche monetarie di contenimento dell'aumento dei prezzi.

A Piazza Affari in evidenza STMicroelectronics, che guadagna il 3,22% dopo l'annuncio dell'avvio di una joint venture con la cinese Sanan Optoelectronics per la realizzazione in Cina di componenti in carburo di silicio per l'automotive e l'energia.

Giornata prudente anche a Wall Street, dove i listini sono contrastati: +0,19% per il Dow Jones, -0,32% per il Nasdaq. Mentre cresce, secondo il monitoraggio di CME Fedwatch, la percentuale di operatori di mercato che prevedono uno stop nel rialzo dei tassi d'interesse a giugno da parte della banca centrale americana, toccando quota 77%.