Borse europee poco mosse dopo le parole di Lagarde

Le parole della presidente della Banca centrale europea Lagarde su un nuovo rialzo dei tassi in arrivo a luglio non sorprendono i mercati, anche perché di fatto confermano quanto detto e fatto dalla Bce nei mesi scorsi. Le Borse europee restano quindi poco mosse: Milano si muove intorno alla parità, al momento +0,06%, appena sotto invece Parigi e Francoforte che perdono intorno al decimo di punto percentuale. Mentre tra i singoli titoli oggi a Piazza Affari da segnalare il debutto di Ferretti, azienda produttrice di yacht di lusso finora quotata solo a Hong Kong che arriva ora anche sul segmento Euronext Milano: prezzo iniziale 3 euro per azione, al momento in calo di poco più dell'1% dopo un balzo avanti in avvio di seduta. Sono invece positivi gli indici americani e in particolare il Nasdaq, con diversi titoli del settore big tech in rimbalzo dopo i forti cali di ieri. Infine le materie prime: petrolio in calo, con il Brent a 73 dollari e mezzo al barile; gas naturale in risalita di oltre il 2% a 32,8 euro al megawattora.