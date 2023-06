Borse europee poco mosse, rublo sui minimi da un anno

Tornano a rallentare le Borse europee dopo una mattinata di incertezza e un recupero in concomitanza con la buona apertura di Wall Street. Milano chiude a +0,12%, Londra e Francoforte a -0,1%, la migliore è Parigi a +0,25%.

Gli eventi del fine settimana in Russia al momento non sembrano preoccupare gli operatori di mercato, che hanno comunque riacceso i riflettori su Mosca e sulle sue decisioni dopo aver guardato altrove - alla Cina, per esempio, ma anche all'India - in cerca di indicazioni sugli sviluppi futuri per l'economia globale.

Lo confermano anche i movimenti sui prezzi delle materie prime: il petrolio, in forte rialzo in mattinata, al momento sale di circa lo 0,2% rispetto alla chiusura di venerdì - il Brent si ferma appena sotto i 74,2 dollari al barile. Stessa dinamica per il gas naturale, che in apertura di giornata era balzato di oltre l'11% ed ora ritorna sui livelli della fine della scorsa settimana.

Si calmano, almeno per il momento, anche le tensioni sul rublo, che nel fine settimana sui mercati ufficiosi era arrivato a scendere a quota 100 nei confronti del dollaro, e oggi risale a poco più di 85, comunque sui minimi da oltre un anno.