Borse, il calo continua. Meno fiducia in Germania, il rublo tiene

Continua il calo dei mercati, già iniziato la scorsa settimana. Per l'indice Ftse Mib oggi -0,53%, nella settimana passata -2,34%. Nel resto d'Europa oggi Londra -0,36%, Francoforte -0,33%. Di poco negativi i future che anticipano l'avvio di Wall Street, alle 15.30.

Pesano i rialzi dei tassi effettuati, come quelli della Banca d'Inghilterra della scorsa settimana, e quelli anticipati per i prossimi mesi, come quelli della Fed americana, per bocca del governatore Jerome Powell. Si è interrotta la crescita della prima parte di giugno, anche perché venerdì dagli indici dei direttori acquisti sono stati peggiori delle attese.

Oggi è risultato deludente l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese in Germania, con un calo da 91,5 a 88,5, contro attese di 90,7. È sceso soprattutto nella parte che riguarda le prospettive future, da 88,3 a 83,6.

A contrastare questa narrativa la revisione al rialzo delle stime di crescita dell'Eurozona nel 2023 da parte di S&P Global ratings, dallo 0,3% allo 0,6%, mentre l'agenzia ha marginalmente ridotto allo 0,9% dall'1% quelle per il 2024.

Per quanto riguarda gli effetti sui mercati del tentativo di ribellione di Prigozhin, in Russia, la reazione si è via via indebolita su più fronti. Questa mattina il dollaro era salito di oltre il 2% rispetto al rublo, mentre successivamente il rialzo si è annullato.

Sotto osservazione i beni energetici: +0,66% per il petrolio Brent, a quota 74,5; questa mattina era tornato vicino ai 75 dollari al barile.

Forte volatilità per il gas: alle 12 sale ad Amsterdam di poco meno del 4%, è arrivato a crescere di oltre l'11 per cento.

Tra i titoli del Ftse Mib a Piazza Affari, maggiori ribassi per Leonardo, -4,12%, seguita da Bper Banca (-2,64%) e Telecom Italia (-2,64%). Rialzi maggiori per StMicroelectronics (+0,93%), Erg (+0,47%) e Saipem (+0,34%).