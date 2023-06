Borse in netto calo, Piazza Affari la peggiore

A muovere i mercati, in senso negativo, sono i dati sull'inflazione. Nel Regno Unito a maggio è rimasta stabile all'8,7% contro però le attese di un calo. E l'inflazione di fondo, senza energia e beni alimentari, è salita di tre decimi, al 7,1%. Questo fa pensare gli investitori che la Banca d'Inghilterra debba rialzare ancora più volte i tassi. La prima decisione sarà oggi, alle 13 ora italiana. Le attese sono di un rialzo dal 4,5 al 4,75% ma il "tasso terminale" o di picco è stimato da alcuni analisti attorno al 6% alla fine dell'anno.

Alle 9.30 intanto sarà il turno della Banca centrale svizzera.

Ieri il governatore della Banca centrale statunitense Jerome Powell, in un'audizione al Congresso, ha detto che dopo la pausa di giugno serviranno altri rialzi dei tassi, il mercato ne mette in conto due da 25 punti base quest'anno.

Sui mercati tutto questo ieri ha portato al calo delle borse, in Europa e a Wall Street. A Milano, dopo il +0,12% di ieri, l'indice Ftse Mib segna -1,58% alle 09.25. Scendono anche Londra (-1,10%), Francoforte (-1,16%) e Parigi (-1,46%).

Negativi i future su Wall Street (-0,30% per quelli di tutti e tre gli indici principali) dopo il calo di ieri, mentre i mercati asiatici hanno visto il calo del Nikkei di Tokyo dello 0,92%. Chiuse per festività le borse in Cina e a Taiwan.

Tra i titoli, in evidenza Brembo (-2,51%), ieri scesa del 6% dopo la decisione di spostare la sede legale in Olanda e il conseguente potenzialmente del voto maggiorato. L'obiettivo dichiarato è incentivare la stabilità dell’azionariato e la crescita per linee esterne. Il mercato ipotizza un investimento in Pirelli, di cui è già azionista al 6%. Investimento che però richiederebbe un aumento di capitale.