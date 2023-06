Borse in rialzo, focus sul forum dei banchieri centrali a Sintra

Avvio in rialzo per i mercati europei. A Milano pochi minuti dopo l'apertura l'indice Ftse Mib sale dello 0,28%, ieri +0,12%. La scorsa settimana invece c'era stato un calo di oltre il 2% dopo alcuni rialzi dei tassi, come quello della banca d'Inghilterra. Nel resto d'Europa oggi Londra e Francoforte +0,3%, Parigi +0,4%.

Futures in rialzo anche a Wall Street (+0,33% per quello sull'S&P500, +0,40% per quello sul Nasdaq), dove ieri a spiccare in negativo erano stati i titoli tecnologici quotati al mercato Nasdaq (-1,16%) di New York: ci sono state delle prese di profitto per titoli come Tesla (-6,06%), Nvidia (-3.74%) e Meta Platforms (-3.55%), che vengono da mesi di forti rialzi.

Di tassi e inflazione parleranno i governatori delle banche centrali riuniti fino a domani al forum di Sintra, in Portogallo. È iniziato alle 9 il discorso della presidente Bce Christine Lagarde, che sarà seguito da quello del membro italiano del board Bce, Fabio Panetta. Domani parlerà anche il governatore della Fed americana, Jerome Powell, in un panel con i suoi omologhi di Eurozona, Regno Unito e Giappone.

Dopo la rivolta della Wagner di sabato continua la calma sui mercati delle materie prime. Petrolio +0,50% a quota 74,7 dollari al barile; gas verso l'Europa +3%, a quota 32,9 euro al megawattora, dopo il lieve calo di ieri.

A Piazza Affari è il giorno dello sbarco di Ferretti, società di yatch di lusso che da oggi avrà una doppia quotazione: la borsa italiana si somma a quella di Hong Kong dove era già presente. In avvio il prezzo dell'azione è invariato, a quota 3,00 euro.

Tra i titoli del paniere del Ftse Mib, maggior rialzo per Saipem, +1,46%, dopo l'annuncio dell'aggiudicazione di due nuovi contratti nella perforazione offshore, uno in Medio Oriente e uno nel Mar Mediterraneo per un valore di circa 550 milioni di dollari. Segue Poste Italiane, +1,14%: l'amministratore delegato Matteo del Fante ha anticipato le linee generali del prossimo piano industriale attraverso un'intervista. Maggiori ribassi invece per Diasorin (-1,24%) e Telecom Italia, -1,12%, dopo il -3,49% di ieri.