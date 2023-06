Borse in rialzo, giù lo spread

Avvio in rialzo per Wall Street che sta per chiudere una settimana col segno piu'. Il Dow Jones sale dello 0,40%, il Nasdaq dello 0,30% dopo che la Fed mercoledì scorso ha lasciato invariato il costo del denaro. Salgono anche i principali indici europei all'indomani del rialzo dei tassi di ineteresse da parte della Bce. Milano +0,55% Londra +0,28% Parigi +1,27% Francoforte +0,63%. L'inflazione a maggio nell'Eurozona scende al 6,1%, come da attese. Brusca discesa del prezzo del gas ad Amsterdam che si porta sotto i 36 euro al mwh, scende anche lo spread coi bund tedeschi, a 156 punti base, il rendimento decennale è al 4,03%.